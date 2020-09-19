Трамп рассказал о скором открытии границы США с Канадой

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что граница США и Канады «в скором времени» будет вновь открыта.
Трамп рассказал о скором открытии границы США с Канадой
  • Reuters

«Мы смотрим на границу с Канадой. Канада хотела бы, чтобы всё открылось, мы хотим вернуться к нормальной работе, мы собираемся открыть границы довольно скоро», — цитирует его New York Post.

В августе Канада и США договорились о продлении действующих из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений по пересечению границы до 21 сентября.

После этого власти Канады приняли решение о продлении запрета на въезд в страну для иностранных граждан до 30 сентября.

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