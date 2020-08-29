Канада до 30 сентября продлила запрет на въезд иностранцев в страну

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Власти Канады приняли решение о продлении запрета на въезд в страну для иностранных граждан до 30 сентября.
Канада до 30 сентября продлила запрет на въезд иностранцев в страну
  • © REUTERS/Carlos Osorio

«Наше правительство продлевает (действие — RT) текущих рестрикций на международные поездки в Канаду ещё на один месяц — до 30 сентября», — цитирует ТАСС министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильяма Блэра.

Впервые данный запрет был введён в Канаде 16 марта.

Отмечается, что эта мера не распространяется на дальнобойщиков, осуществляющих перевозки в США, медиков и ряд других категорий граждан.

Ранее стало известно, что в Канаде число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 126 848.

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