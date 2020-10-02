Белорусский ответный санкционный список будет действовать в России
- РИА Новости
Соответствующий комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД назвали принятые Евросоюзом санкции в отношении Белоруссии односторонним и нелегитимным инструментом, подрывающим прерогативы Совбеза ООН и ведущим к дальнейшей эрозии международного права.
«Обращаем также внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — указано в комментарии Захаровой.
2 октября ЕС ввёл в действие санкционный список по Белоруссии, в котором оказались 40 человек.
Белоруссия объявила, что с 2 октября вводит ответные санкции против ЕС.