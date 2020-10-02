В Совбезе России рассказали детали переговоров Патрушева и О'Брайена

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в ходе встречи в Женеве обсудили двухсторонние отношения, ситуацию в Нагорном Карабахе, кибербезопасность и борьбу с терроризмом.
В Совбезе России рассказали детали переговоров Патрушева и О'Брайена
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря аппарата Совбеза России Евгения Аношина.

Стороны подтвердили, что Россия и США не намерены вмешиваться во внутренние дела друг друга, в том числе в выборы.

Также они отметили совпадение подходов России и США к проблеме Нагорного Карабаха и подтвердили «необходимость скорейшего запуска мирного политико-дипломатического процесса по поиску путей её решения».

В Совбезе добавили, что Патрушев и О'Брайен договорились продолжать работать над реализацией президентских инициатив, в том числе о созыве саммита государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Достигнута договорённость о продолжении регулярного обмена мнениями по линии Совета безопасности на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга», — заявил Аношин.

Ранее сообщалось, что Патрушев провёл встречу с помощником Трампа по нацбезопасности в Женеве.

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