Глава СК Бастрыкин посетил Сирию

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил с рабочей поездкой Сирию, во время которой провёл переговоры с начальником сирийского Бюро нацбезопасности Али Мамлюком, а также министром юстиции Ахмедом Сейидом.
Глава СК Бастрыкин посетил Сирию
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«В ходе состоявшихся рабочих встреч стороны обсудили результаты совместной работы, направленной на противодействие терроризму и экстремизму, а также принимаемые меры по расследованию обстоятельств гибели российских военнослужащих», — заявили в пресс-службе СК.

Стороны отметили большую обоюдную работу по укреплению законной власти в Сирии и результативность взаимодействия по обсуждаемым направлениям.

Кроме того, было уделено внимание научно-образовательной сфере, рассмотрены возможности взаимного обмена информацией, направленного на повышение качества подготовки специалистов обеих стран.

Бастрыкин также обсудил вопросы, связанные с процессуальной деятельностью российских следователей в Сирии, с представителями посольства России.

На российской авиабазе в Хмеймиме Бастрыкин заслушал доклады следователей о ходе расследования преступлений, совершённых в отношении российских военных в Сирии.

«Заслушивались полученные на текущий момент результаты расследования обстоятельств гибели в августе этого года генерала российской армии и ранения ещё двоих военнослужащих», — добавили в ведомстве.

В начале сентября Сирию также посетили глава МИД России Сергей Лавров и главный военный прокурор России Валерий Петров.

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