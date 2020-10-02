Глава СК Бастрыкин посетил Сирию
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«В ходе состоявшихся рабочих встреч стороны обсудили результаты совместной работы, направленной на противодействие терроризму и экстремизму, а также принимаемые меры по расследованию обстоятельств гибели российских военнослужащих», — заявили в пресс-службе СК.
Стороны отметили большую обоюдную работу по укреплению законной власти в Сирии и результативность взаимодействия по обсуждаемым направлениям.
Кроме того, было уделено внимание научно-образовательной сфере, рассмотрены возможности взаимного обмена информацией, направленного на повышение качества подготовки специалистов обеих стран.
Бастрыкин также обсудил вопросы, связанные с процессуальной деятельностью российских следователей в Сирии, с представителями посольства России.
На российской авиабазе в Хмеймиме Бастрыкин заслушал доклады следователей о ходе расследования преступлений, совершённых в отношении российских военных в Сирии.
«Заслушивались полученные на текущий момент результаты расследования обстоятельств гибели в августе этого года генерала российской армии и ранения ещё двоих военнослужащих», — добавили в ведомстве.
В начале сентября Сирию также посетили глава МИД России Сергей Лавров и главный военный прокурор России Валерий Петров.