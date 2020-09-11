Главный военный прокурор России посетил Сирию

Замгенпрокурора, главный военный прокурор России Валерий Петров встретился в Сирии с военным руководством республики и провёл приём военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российской группировки войск в Сирии.

«В ходе поездки были проведены встречи с руководством министерства обороны, органов военной юстиции сирийской стороны, а также ознакомление с организацией функционирования российской авиационной группировки», — говорится в заявлении.

Рабочий визит Петрова состоялся в период с 8 по 9 сентября по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова.

7 сентября глава МИД России Сергей Лавров посетил Дамаск и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и руководителем внешнеполитического ведомства Валидом Муаллемом.