Посол оценил отношения России и Великобритании

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что политический климат в отношениях России и Великобритании является плохим и продолжает ухудшаться.

Об этом глава диппредставительства заявил в ходе российско-британского инвестфорума «RussiaTALK Online 2020: Кризис — время новых возможностей».

«Политический климат, и здесь я должен сказать, что пока ничего не могу сделать, плохой, и он продолжает ухудшаться», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, ощущается рост санкционных настроений.

Он добавил, что «бытуют какие-то истории, не имеющие ничего общего с реальностью, которые продолжают нагнетать напряжённость».

В сентябре посла России вызвали в МИД Британии из-за ситуации с Алексеем Навальным.