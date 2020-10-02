Посол оценил отношения России и Великобритании
- © РИА Новости / Мария Табак
Об этом глава диппредставительства заявил в ходе российско-британского инвестфорума «RussiaTALK Online 2020: Кризис — время новых возможностей».
«Политический климат, и здесь я должен сказать, что пока ничего не могу сделать, плохой, и он продолжает ухудшаться», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, ощущается рост санкционных настроений.
Он добавил, что «бытуют какие-то истории, не имеющие ничего общего с реальностью, которые продолжают нагнетать напряжённость».
В сентябре посла России вызвали в МИД Британии из-за ситуации с Алексеем Навальным.