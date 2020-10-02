Посол оценил отношения России и Великобритании

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Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что политический климат в отношениях России и Великобритании является плохим и продолжает ухудшаться. 
Посол оценил отношения России и Великобритании
  • © РИА Новости / Мария Табак

Об этом глава диппредставительства заявил в ходе российско-британского инвестфорума «RussiaTALK Online 2020: Кризис — время новых возможностей».

«Политический климат, и здесь я должен сказать, что пока ничего не могу сделать, плохой, и он продолжает ухудшаться», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, ощущается рост санкционных настроений. 

Он добавил, что «бытуют какие-то истории, не имеющие ничего общего с реальностью, которые продолжают нагнетать напряжённость».

В сентябре посла России вызвали в МИД Британии из-за ситуации с Алексеем Навальным.

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