ФРГ вернёт России 2,9 тысячи задержанных таможней предметов

Германия официально проинформировала российскую сторону о решении вернуть России более 2,9 тыс. икон и предметов сакрального значения, которые были задержаны сотрудниками немецкой таможни.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство России.

«В начале 2020 года германская сторона официально информировала посольство о принятом решении вернуть Российской Федерации более 2,9 тыс. икон и предметов сакрального значения», — заявили в диппредставительстве.

По информации Берлина, предметы находятся в таможенном управлении Минфина ФРГ, специалисты занимаются их упаковкой для транспортировки в Россию.

Отмечается, что посольство рассчитывает до конца 2020 года получить от германской стороны более детальные сведения о готовности груза к отправке.

По данным посольства, специалисты Минкультуры России предоставили доказательства российского происхождения этих предметов.

В апреле ФСБ разоблачила контрабандистов, вывозивших из России в ФРГ платину и палладий.