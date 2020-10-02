ФРГ вернёт России 2,9 тысячи задержанных таможней предметов

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Германия официально проинформировала российскую сторону о решении вернуть России более 2,9 тыс. икон и предметов сакрального значения, которые были задержаны сотрудниками немецкой таможни.
ФРГ вернёт России 2,9 тысячи задержанных таможней предметов
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство России. 

«В начале 2020 года германская сторона официально информировала посольство о принятом решении вернуть Российской Федерации более 2,9 тыс. икон и предметов сакрального значения», — заявили в диппредставительстве.

По информации Берлина, предметы находятся в таможенном управлении Минфина ФРГ, специалисты занимаются их упаковкой для транспортировки в Россию.

Отмечается, что посольство рассчитывает до конца 2020 года получить от германской стороны более детальные сведения о готовности груза к отправке.

По данным посольства, специалисты Минкультуры России предоставили доказательства российского происхождения этих предметов. 

В апреле ФСБ разоблачила контрабандистов, вывозивших из России в ФРГ платину и палладий.

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