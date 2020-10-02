ФРГ вернёт России 2,9 тысячи задержанных таможней предметов
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство России.
«В начале 2020 года германская сторона официально информировала посольство о принятом решении вернуть Российской Федерации более 2,9 тыс. икон и предметов сакрального значения», — заявили в диппредставительстве.
По информации Берлина, предметы находятся в таможенном управлении Минфина ФРГ, специалисты занимаются их упаковкой для транспортировки в Россию.
Отмечается, что посольство рассчитывает до конца 2020 года получить от германской стороны более детальные сведения о готовности груза к отправке.
По данным посольства, специалисты Минкультуры России предоставили доказательства российского происхождения этих предметов.
В апреле ФСБ разоблачила контрабандистов, вывозивших из России в ФРГ платину и палладий.