Евросоюз не вводит санкций против Турции

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Лидеры стран Европейского союза не ввели санкции против Турции из-за действий страны в Средиземном море, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Евросоюз не вводит санкций против Турции
  • Reuters

«Мы согласовали подход, который открывает двойную стратегию. Мы решили, что хотим дать шанс политическому диалогу в общих интересах», — цитирует ТАСС Мишеля.

Он отметил, что с другой стороны ЕС выразил приверженность своим ценностям и солидарность с Грецией и Кипром.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что Брюссель готов в любой момент ввести санкции против Анкары, в случае продолжения провокаций в отношении Кипра.

Ранее НАТО объявило о создании военного механизма для разрешения конфликта в Восточном Средиземноморье между Грецией и Турцией. 

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