НАТО создало механизм для разрешения конфликтов Греции и Турции

НАТО объявило о создании военного механизма для разрешения конфликта в Восточном Средиземноморье между Грецией и Турцией.

«После серии технических встреч между военными представителями Греции и Турции в штаб-квартире НАТО двусторонний военный механизм для разрешения конфликта был создан 1 октября 2020 года. Он предназначен для снижения рисков военных инцидентов или несчастных случаев в Восточном Средиземноморье», — приводит ТАСС заявление НАТО.

Механизм предусматривает создание горячей линии между Грецией и Турцией, которая будет использоваться для разрешения конфликтов на море и в воздухе.

Ранее сообщалось, что военные Турции и Греции провели переговоры по предотвращению конфликтов в Средиземном море.