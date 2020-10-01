НАТО создало механизм для разрешения конфликтов Греции и Турции

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НАТО объявило о создании военного механизма для разрешения конфликта в Восточном Средиземноморье между Грецией и Турцией. 
НАТО создало механизм для разрешения конфликтов Греции и Турции
  • © Yves Herman
  • Reuters

«После серии технических встреч между военными представителями Греции и Турции в штаб-квартире НАТО двусторонний военный механизм для разрешения конфликта был создан 1 октября 2020 года. Он предназначен для снижения рисков военных инцидентов или несчастных случаев в Восточном Средиземноморье», — приводит ТАСС заявление НАТО.

Механизм предусматривает создание горячей линии между Грецией и Турцией, которая будет использоваться для разрешения конфликтов на море и в воздухе.

Ранее сообщалось, что военные Турции и Греции провели переговоры по предотвращению конфликтов в Средиземном море.

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