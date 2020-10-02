Ярошенко не будут переводить в другую тюрьму в США

Россиянина Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме Данбери не будут переводить в другое место заключения.

РИА Новости

«Константина не будут переводить в другую тюрьму», — цитирует ТАСС адвоката россиянина Алексея Тарасова. По его словам, Ярошенко по-прежнему находится на карантине. Ранее сообщалось, что Константина Ярошенко планируют перевести в частную тюрьму.