Ярошенко не будут переводить в другую тюрьму в США

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Россиянина Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме Данбери не будут переводить в другое место заключения.
Ярошенко не будут переводить в другую тюрьму в США
  • РИА Новости

«Константина не будут переводить в другую тюрьму», — цитирует ТАСС адвоката россиянина Алексея Тарасова.

По его словам, Ярошенко по-прежнему находится на карантине.

Ранее сообщалось, что Константина Ярошенко планируют перевести в частную тюрьму. 

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