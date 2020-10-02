США призвали стороны конфликта в Карабахе к перемирию
- Reuters
«Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе (стороны — RT) дали задний ход», — цитирует РИА Новости слова Помпео в интервью Fox News.
По его словам, американская сторона говорила с лидерами обеих стран призывая сделать это.
Он также отметил, что США выступают против того, чтобы конфликт приобретал международный характер.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что Соединённые Штаты призывают к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе и к переговорам между властями Азербайджана и Армении.