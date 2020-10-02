В США намерены снизить лимит приёма беженцев до 15 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
«Соединённые Штаты ожидают получить в 2021 финансовом году более чем 300 тыс. новых обращений о предоставлении статуса беженца и просителя убежища. Из этого числа до 15 тыс. будут беженцами, которые будут допущены в рамках программы США по приёму беженцев», — указано в тексте.
Годом ранее данный лимит составлял 18 тыс. человек.
Отмечается, что данное предложение отражает приверженность администрации США приоритету безопасности американских граждан, особенно на фоне ситуации с коронавирусом.
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен выделить $720 млн на гумпомощь гражданам, пострадавшим в результате конфликта в Сирии.