США планируют выделить $720 млн на гумпомощь жителям Сирии

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен выделить $720 млн на гумпомощь гражданам, пострадавшим в результате конфликта в Сирии.

Соответствующее заявление Помпео опубликовано на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что средства выделят для поддержки граждан внутри Сирии и за её пределами.

Помощь также направят странам, принимающим у себя сирийских беженцев, в том числе Турции, Иордании, Ливану и Ираку.

В июле Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая продлевает на год работу одного КПП на сирийско-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.