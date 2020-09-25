США планируют выделить $720 млн на гумпомощь жителям Сирии
- Reuters
Соответствующее заявление Помпео опубликовано на сайте Госдепартамента США.
Отмечается, что средства выделят для поддержки граждан внутри Сирии и за её пределами.
Помощь также направят странам, принимающим у себя сирийских беженцев, в том числе Турции, Иордании, Ливану и Ираку.
В июле Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая продлевает на год работу одного КПП на сирийско-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.