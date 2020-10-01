Египетские и французские ВМС провели совместные учения

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Египетские военно-морские силы провели совместные учения с французскими ВМС в Средиземном море.
Египетские и французские ВМС провели совместные учения
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, в учениях участвовал фрегат ВМС Египта «Тахийя Маср», египетская подводная лодка проекта 1400/209, а также французский фрегат Latouche-Tréville.

Отмечается, что в ходе учений военные отработали отражение атак подлодок в ночное время, ведение электронной войны, отражение «нестандартных» атак, а также другие действия, заявил ар-Рифаи.

Ранее сообщалось, что крейсер «Варяг» провёл стрельбы в Японском море.

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