МИД России напомнил о визовом режиме с Южной Кореей

Министерство иностранных дел России к восстановлению рейсов Москва — Сеул напомнило, что безвизовый режим между двумя странами был приостановлен.

«В связи с возобновлением с 27 сентября 2020 года регулярных прямых авиарейсов между Москвой и Сеулом МИД России информирует, что с 13 апреля 2020 года Республикой Корея временно приостановлено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея об отмене визовых требований», — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что въезд в Южную Корею для россиян возможен только по визе.

Также отмечается, что на территории Кореи россиян ожидает 14-дневный платный карантин в обсерваторе.

Ранее сообщалось, что первый с марта 2020 года регулярный пассажирский рейс из Сеула в Москву запланирован на 3 октября.