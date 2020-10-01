МИД России напомнил о визовом режиме с Южной Кореей

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России к восстановлению рейсов Москва — Сеул напомнило, что безвизовый режим между двумя странами был приостановлен.
МИД России напомнил о визовом режиме с Южной Кореей
  • Reuters

«В связи с возобновлением с 27 сентября 2020 года регулярных прямых авиарейсов между Москвой и Сеулом МИД России информирует, что с 13 апреля 2020 года Республикой Корея временно приостановлено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея об отмене визовых требований», — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что въезд в Южную Корею для россиян возможен только по визе. 

Также отмечается, что на территории Кореи россиян ожидает 14-дневный платный карантин в обсерваторе.

Ранее сообщалось, что первый с марта 2020 года регулярный пассажирский рейс из Сеула в Москву запланирован на 3 октября. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить