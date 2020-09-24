В Южной Корее назвали дату первого за полгода авиарейса в Россию
- Reuters
Отмечается, что рейс из аэропорта Инчхон в Москву будет выполнять по субботам компания «Аэрофлот».
При этом южнокорейская авиакомпания Korean Air начнёт выполнять еженедельные полёты по этому же маршруту с 9 октября.
В МИД добавили, что из Москвы в Инчхон компании будут выполнять рейсы также поочерёдно раз в неделю.
Ранее сообщалось, что правительство России сняло ограничения на въезд в страну для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Южной Кореи авиасообщением.