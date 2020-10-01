СМИ: Спецпрокуратура Словении обвинила премьера в коррупции

Специальная прокуратура Словении выдвинула в Окружном суде Любляны обвинение в злоупотреблении служебным положением в отношении премьер-министра страны Янеза Янши.

Об этом пишет издание Večer.

«Янша обвиняется в том, что приобрёл в 1992 году земельный участок в долине Трента в Альпах и продал в 2005-м, когда был премьером в первом мандате, за сумму около €131 тыс., что в девять раз больше цены, по которой его приобрёл. Затем покупатель — сотрудник компании Eurogradnja — продал земельный участок за €146 тыс. другой компании — Imos, а та, в свою очередь, продала премьеру трёхкомнатную квартиру в центре Любляны за €236,1 тыс.», — приводит издание подробности обвинительного акта.

Отмечается, что участок был переоценён при сделках как минимум на €100 тыс.

Вместе с Яншей в списке обвиняемых оказались два директора предприятий, которые участвовали в сделках с недвижимостью.

Премьеру может грозить несколько лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что на Украине открыли новое дело в отношении экс-президента Петра Порошенко.