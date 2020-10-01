Во Вьетнаме назвали возможные сроки запуска своей вакцины от COVID-19

Создаваемая во Вьетнаме вакцина от коронавируса может быть выпущена уже в 2021 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг.

Об этом сообщает газета Hanoi Times.

Уточняется, что в настоящее время четыре местных производителя вакцин прилагают большие усилия для того, чтобы в 2021 году выпустить по меньшей мере один клинически испытанный препарат.

Нгуен Тхань Лонг подчеркнул, что сейчас производители проводят клинические испытания вакцины на мышах.

В Минздраве Вьетнама намерены активизировать процесс технического контроля с целью ускорения испытаний и производства вакцины с учётом обеспечения безопасности пользователей.

30 сентября расположенный в Новосибирске Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил клинические исследования вакцины от COVID-19.

Подробнее — в материале RT.