Чижов прокомментировал отношения ЕС и Турции

Столкновения в Нагорном Карабахе и роль Турции в этой ситуации добавляют «острого соуса» в ситуацию вокруг отношений страны и Евросоюза. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Конечно, произошедшая вспышка напряжённости в Нагорном Карабахе — и особенно роль Турции — добавляет острого соуса в это блюдо», — цитирует РИА Новости Чижова.

Отвечая на вопрос, может ли Евросоюз повлиять на ситуацию в Восточном Средиземноморье, постпред России отметил, что это зависит от уровня политической воли в странах ЕС.

Чижов не стал делать предположений о том, сможет ли саммит глав государств ЕС 1—2 октября принять какие-либо решения по отношениям с Турцией.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что воинственные заявления Турции по ситуации в Нагорном Карабахе неприемлемы и опасны и подталкивают Азербайджан к военной операции в регионе.