Интрепол отказался объявить в розыск Эво Моралеса

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Интрепол вновь отказался объявить в розыск бывшего президента Боливии Эво Моралеса, сообщил генпрокурор страны Хуан Ланчипа.
Интрепол отказался объявить в розыск Эво Моралеса
  • © REUTERS/Marcelo Ruiz

«Когда фигурирует подстрекательство к мятежу, как в данном случае, Интерпол истолковывает это как политическое преступление, и нам сообщили, что не смогут произвести арест до тех пор, пока классификация этого рассматриваемого преступления не будет отменена», — цитирует РИА Новости Ланчипу.

Отмечается, что ранее Интерпол отказался объявить Моралеса в розыск в январе.

8 сентября суд в Боливии отказал Эво Моралесу в регистрации в качестве кандидата в сенаторы от региона Кочабамба на выборах 18 октября.

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