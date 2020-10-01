Интрепол отказался объявить в розыск Эво Моралеса

Интрепол вновь отказался объявить в розыск бывшего президента Боливии Эво Моралеса, сообщил генпрокурор страны Хуан Ланчипа.

«Когда фигурирует подстрекательство к мятежу, как в данном случае, Интерпол истолковывает это как политическое преступление, и нам сообщили, что не смогут произвести арест до тех пор, пока классификация этого рассматриваемого преступления не будет отменена», — цитирует РИА Новости Ланчипу.

Отмечается, что ранее Интерпол отказался объявить Моралеса в розыск в январе.

8 сентября суд в Боливии отказал Эво Моралесу в регистрации в качестве кандидата в сенаторы от региона Кочабамба на выборах 18 октября.