На Токийской бирже произошёл сбой
На Токийской бирже произошёл сбой системы, торги были остановлены. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что на бирже возникла проблема с передачей данных.
Также сообщается, что дата и время возобновления торгов пока неизвестны.
28 февраля основной индекс японской биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу, 28 февраля, упал на 3,2%.
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