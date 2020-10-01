На Токийской бирже произошёл сбой

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На Токийской бирже произошёл сбой системы, торги были остановлены. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что на бирже возникла проблема с передачей данных.

Также сообщается, что дата и время возобновления торгов пока неизвестны.

28 февраля основной индекс японской биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу, 28 февраля, упал на 3,2%.

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