МИД отреагировал на заявления Мааса в ООН по ситуации с Навальным

Заявления главы МИД ФРГ Хайко Мааса в ООН выглядят провокационными и продолжают антироссийскую риторику в ситуации с Алексеем Навальным, заявили в МИД России.

«Выглядит провокационным, что для воспроизведения безосновательных претензий по поводу якобы применения против Навального с целью его отравления запрещённого Конвенцией о запрещении химического оружия боевого отравляющего вещества Германией была использована на этот раз высокая трибуна ООН», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Москва воспринимает эти «публичные измышления» как «продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина» по данному вопросу.

По мнению дипломатов, таким образом германские власти пытаются переложить ответственность за своё нежелание взаимодействовать с российской стороной на других, спрятавшись за спину союзников и международных структур.

В ведомстве подчеркнули, что этот «выпад» особенно циничен на фоне игнорирования запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи.

Выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Маас заявил, что Германия усматривает нарушение запрета о применении химоружия в ситуации с Навальным.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило о нарушениях со стороны техсекретариата ОЗХО.