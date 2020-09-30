США назначили награду в $5 млн за информацию об экс-министре Венесуэлы
- Reuters
«Мы предлагаем до $5 млн каждому за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению двух бывших венесуэльских государственных чиновников, которым предъявлены обвинения», — написал Помпео в Twitter.
В 2015 году Мотта стал президентом национальной электроэнергетической корпорации Венесуэлы Corpoelec, позже в том же году он стал министром электроэнергетики. Луго Гомес был вице-министром по финансам в министерстве и директором по закупкам в Corpoelec.
В июне 2017 года суд во Флориде предъявил обоим обвинения в отмывании денег.
Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что Каракас сможет противостоять любому победителю предстоящих президентских выборов в США.