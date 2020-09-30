США назначили награду в $5 млн за информацию об экс-министре Венесуэлы

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США назначили награду до $5 млн за информацию, которая поможет задержать бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Мотты и его заместителя Луго Гомеса.
США назначили награду в $5 млн за информацию об экс-министре Венесуэлы
  • Reuters

«Мы предлагаем до $5 млн каждому за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению двух бывших венесуэльских государственных чиновников, которым предъявлены обвинения», — написал Помпео в Twitter.

В 2015 году Мотта стал президентом национальной электроэнергетической корпорации Венесуэлы Corpoelec, позже в том же году он стал министром электроэнергетики. Луго Гомес был вице-министром по финансам в министерстве и директором по закупкам в Corpoelec.

В июне 2017 года суд во Флориде предъявил обоим обвинения в отмывании денег.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что Каракас сможет противостоять любому победителю предстоящих президентских выборов в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить