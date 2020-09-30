Во Флориде произошла стрельба в центре обработки заказов Amazon

В городе Джексонвилл в американском штате Флорида один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы в центре обработки заказов Amazon.

Об этом сообщил портал Florida Times-Union со ссылкой на местные власти.

На место прибыли полицейские и медики.

По данным представителя полиции, погибла женщина и пострадал мужчина, которые, предположительно, были сотрудниками Amazon. Пострадавшего доставили в больницу.

В полиции добавили, что происшествие «не похоже на «инцидент с действующим стрелком» и «не похоже на насилие на рабочем месте».

Ранее в штате Айова при перестрелке был убит один человек, 11 получили ранения.