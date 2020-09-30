Во Флориде произошла стрельба в центре обработки заказов Amazon

Короткая ссылка
В городе Джексонвилл в американском штате Флорида один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы в центре обработки заказов Amazon.

Об этом сообщил портал Florida Times-Union со ссылкой на местные власти. 

На место прибыли полицейские и медики. 

По данным представителя полиции, погибла женщина и пострадал мужчина, которые, предположительно, были сотрудниками Amazon. Пострадавшего доставили в больницу. 

В полиции добавили, что  происшествие «не похоже на «инцидент с действующим стрелком» и «не похоже на насилие на рабочем месте». 

Ранее  в штате Айова при перестрелке был убит один человек, 11 получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить