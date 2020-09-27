В США в штате Айова при перестрелке убит один человек

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В американском городе Уотерлу в здании была открыта стрельба, один человек убит, 11 получили ранения. Об этом заявил шеф полиции города Джоэл Фицджеральд.
В США в штате Айова при перестрелке убит один человек
  • Reuters

Об этом информирует Associated Press.

По словам Фицджеральда, один человек умер от полученных ранений, ещё 11 получили ранения, в том числе восемь — огнестрельные.

Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Как подчеркнул шеф полиции, причиной перестрелки стал «некий конфликт».  

Ранее в США задержан 17-летний Кайл Риттенхаус, подозреваемый в убийстве двух человек во время беспорядков в американском городе Кеноша (штат Висконсин).

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