В США в штате Айова при перестрелке убит один человек
- Reuters
Об этом информирует Associated Press.
По словам Фицджеральда, один человек умер от полученных ранений, ещё 11 получили ранения, в том числе восемь — огнестрельные.
Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Как подчеркнул шеф полиции, причиной перестрелки стал «некий конфликт».
Ранее в США задержан 17-летний Кайл Риттенхаус, подозреваемый в убийстве двух человек во время беспорядков в американском городе Кеноша (штат Висконсин).