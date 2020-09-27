В США в штате Айова при перестрелке убит один человек

В американском городе Уотерлу в здании была открыта стрельба, один человек убит, 11 получили ранения. Об этом заявил шеф полиции города Джоэл Фицджеральд.

Об этом информирует Associated Press.

По словам Фицджеральда, один человек умер от полученных ранений, ещё 11 получили ранения, в том числе восемь — огнестрельные.

Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Как подчеркнул шеф полиции, причиной перестрелки стал «некий конфликт».

Ранее в США задержан 17-летний Кайл Риттенхаус, подозреваемый в убийстве двух человек во время беспорядков в американском городе Кеноша (штат Висконсин).