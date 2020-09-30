Трамп рассказал об уплаченных налогах

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Президент США Дональд Трамп, комментируя статью The New York Times о неуплате налогов, заявил, что платил «миллионы долларов налогов».
Трамп рассказал об уплаченных налогах
  • © REUTERS/Brian Snyder

Об этом Трамп заявил в ходе дебатов с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом. Трансляция дебатов ведётся на сайте газеты The Washington Post.

«Я заплатил миллионы долларов налогов, миллионы долларов подоходного налога», — сказал он.

По его словам, он заплатил $38 млн налогов за один год и $27 млн — за другой. 

При этом Байден в ходе дебатов обвинил Трампа в том, что он использует Налоговый кодекс, чтобы «платить меньше, чем школьный учитель».

В свою очередь Трамп спросил у Байдена, почему тот не занимался налоговым законодательством, «будучи сенатором на протяжении 25 лет». 

В ходе обсуждения системы медицинского страхования Байден назвал Трампа лжецом.

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп в 2016 и 2017 годах якобы выплатил лишь $750 подоходного налога.

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