В Колумбии за сутки выявили 5839 случаев коронавируса

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В Колумбии за сутки выявили 5839 новых больных коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 824 042.
В Колумбии за сутки выявили 5839 случаев коронавируса
  • globallookpress.com
  • © Jhon Paz

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в стране после коронавируса выздоровели  11 618 человек. Общее число выздоровевших — 734 154.

Также за сутки в стране зафиксировали 187 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов — 25 828.

Ранее ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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