В Колумбии за сутки выявили 5839 случаев коронавируса

В Колумбии за сутки выявили 5839 новых больных коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 824 042.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в стране после коронавируса выздоровели 11 618 человек. Общее число выздоровевших — 734 154.

Также за сутки в стране зафиксировали 187 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов — 25 828.

Ранее ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.