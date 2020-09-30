Трамп выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

«Я глубоко опечален в связи со смертью моего дорогого друга. Мы с Меланьей (Трамп, первой леди США — RT) выражаем искренние соболезнования народу Кувейта», — приводит слова американского президента пресс-служба Белого дома.

В сообщении говорится, что эмир Кувейта был непревзойдённым дипломатом и другом США.

Ранее сообщалось, что в возрасте 91 года умер эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, проходивший лечение в США.

Иордания объявила 40-дневный траур в связи с кончиной эмира Кувейта.