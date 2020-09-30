Трамп выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта
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«Я глубоко опечален в связи со смертью моего дорогого друга. Мы с Меланьей (Трамп, первой леди США — RT) выражаем искренние соболезнования народу Кувейта», — приводит слова американского президента пресс-служба Белого дома.
В сообщении говорится, что эмир Кувейта был непревзойдённым дипломатом и другом США.
Ранее сообщалось, что в возрасте 91 года умер эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, проходивший лечение в США.
Иордания объявила 40-дневный траур в связи с кончиной эмира Кувейта.