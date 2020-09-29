Иордания объявила 40-дневный траур после смерти эмира Кувейта

Власти Иордании объявили о введении 40-дневного траура в связи с кончиной эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

«Хашимитская королевская канцелярия объявляет о 40-дневном трауре в связи со смертью эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха начиная со вторника», — говорится в заявлении канцелярии короля Иордании Абдаллы II в Twitter.

Король выразил также соболезнования в связи со смертью эмира.

Ранее сообщалось, что в возрасте 91 года умер эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, проходивший лечение в США. Он правил Кувейтом с января 2006 года.