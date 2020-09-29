Иордания объявила 40-дневный траур после смерти эмира Кувейта

Короткая ссылка
Власти Иордании объявили о введении 40-дневного траура в связи с кончиной эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.
Иордания объявила 40-дневный траур после смерти эмира Кувейта
  • Reuters

«Хашимитская королевская канцелярия объявляет о 40-дневном трауре в связи со смертью эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха начиная со вторника», — говорится в заявлении канцелярии короля Иордании Абдаллы II в Twitter.

Король выразил также соболезнования в связи со смертью эмира.

Ранее сообщалось, что в возрасте 91 года умер эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, проходивший лечение в США. Он правил Кувейтом с января 2006 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить