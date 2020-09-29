Вице-президент Индии заболел коронавирусом

Вице-президент Индии Венкайя Найду заболел коронавирусом. Об этом сообщила его пресс-служба в Twitter.

«Сегодняшний тест на COVID-19 у вице-президента Индии дал положительный результат. Болезнь протекает бессимптомно, он находится в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.

The Vice President of India who underwent a routine COVID-19 test today morning has been tested positive. He is however, asymptomatic and in good health. He has been advised home quarantine. His wife Smt. Usha Naidu has been tested negative and is in self-isolation. — Vice President of India (@VPSecretariat) September 29, 2020

По данным на 29 сентября, общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Индии превысило 6,1 млн человек.

16 сентября сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций проведёт клинические исследования вакцины от COVID-19 в Индии.