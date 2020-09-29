Вице-президент Индии заболел коронавирусом

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Вице-президент Индии Венкайя Найду заболел коронавирусом. Об этом сообщила его пресс-служба в Twitter.
Вице-президент Индии заболел коронавирусом
  • © REUTERS/Piroschka van de Wouw

«Сегодняшний тест на COVID-19 у вице-президента Индии дал положительный результат. Болезнь протекает бессимптомно, он находится в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.

По данным на 29 сентября, общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Индии превысило 6,1 млн человек.

16 сентября сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций проведёт клинические исследования вакцины от COVID-19 в Индии.

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