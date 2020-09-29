На саммите ЕС обсудят Белоруссию, Карабах и Навального
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«Мы обсудим текущие вопросы, которые требуют нашего внимания, а именно: ситуацию в Белоруссии, отравление Алексея Навального, эскалацию в Нагорном Карабахе», — приводит РИА Новости слова Мишеля.
Ранее Мишель выразил серьёзную обеспокоенность в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе и призвал прекратить военные действия.
Саммит ЕС должен был пройти 24—25 сентября, однако его перенесли из-за ушедшего на карантин главы Евросовета.