На саммите ЕС обсудят Белоруссию, Карабах и Навального

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Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на саммите 1—2 октября будут обсуждать эскалацию вокруг Нагорного Карабаха, Белоруссию и ситуацию вокруг Алексея Навального.
На саммите ЕС обсудят Белоруссию, Карабах и Навального
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Мы обсудим текущие вопросы, которые требуют нашего внимания, а именно: ситуацию в Белоруссии, отравление Алексея Навального, эскалацию в Нагорном Карабахе», — приводит РИА Новости слова Мишеля.

Ранее Мишель выразил серьёзную обеспокоенность в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе и призвал прекратить военные действия.

Саммит ЕС должен был пройти 24—25 сентября, однако его перенесли из-за ушедшего на карантин главы Евросовета.

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