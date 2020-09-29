На саммите ЕС обсудят Белоруссию, Карабах и Навального

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на саммите 1—2 октября будут обсуждать эскалацию вокруг Нагорного Карабаха, Белоруссию и ситуацию вокруг Алексея Навального.

«Мы обсудим текущие вопросы, которые требуют нашего внимания, а именно: ситуацию в Белоруссии, отравление Алексея Навального, эскалацию в Нагорном Карабахе», — приводит РИА Новости слова Мишеля.

Ранее Мишель выразил серьёзную обеспокоенность в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе и призвал прекратить военные действия.

Саммит ЕС должен был пройти 24—25 сентября, однако его перенесли из-за ушедшего на карантин главы Евросовета.