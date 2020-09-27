Глава Евросовета призвал прекратить конфликт в Нагорном Карабахе
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Об этом он написал в своём Twitter.
«Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — заявил Мишель.
По его словам, единственным путём является немедленное возвращение сторон к переговорам без предварительных условий.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о серьёзной озабоченности в связи с боевыми действиями в зоне нагорнокарабахского конфликта и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.