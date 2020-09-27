Глава Евросовета призвал прекратить конфликт в Нагорном Карабахе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил серьёзную обеспокоенность в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе и призвал прекратить военные действия.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — заявил Мишель.

По его словам, единственным путём является немедленное возвращение сторон к переговорам без предварительных условий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о серьёзной озабоченности в связи с боевыми действиями в зоне нагорнокарабахского конфликта и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.