Россия не получила ответы от Франции и Швеции на запросы по Навальному

Власти Швеции и Франции, наряду с германскими, не ответили на запросы Генпрокуратуры России относительно ситуации с Алексеем Навальным, сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

«Нет ответов не только на наши запросы к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ», — заявили в МИД.

Как ранее отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, немецкой стороне направлен уже третий запрос относительно ситуации с Навальным.

По её словам, «ответы» заключаются в том, что «запрос получен» и «запрос обрабатывается».