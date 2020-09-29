Захарова прокомментировала посещение Меркель Навального в «Шарите»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала встречу канцлера Германии Ангелы Меркель с Алексеем Навальным в берлинской клинике «Шарите».
Захарова прокомментировала посещение Меркель Навального в «Шарите»
  • РИА Новости

«Что касается того, как мы это оцениваем, — как попытку действительно настоящей политизации этого вопроса. Другую оценку сложно, честно говоря, дать. Всё, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Захарова подчеркнула, что немецкой стороне направлен уже третий запрос относительно ситуации с Навальным.

«Ответ один мы получаем, но, опять же, через СМИ. Не в письменном виде, не каким-то другим образом — через СМИ», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, «ответы» заключаются в том, что «запрос получен» и «запрос обрабатывается».

«Третья форма ответа — «нет поводов не рассмотреть запрос». О чём мы говорим? И это длится уже месяц», — добавила представитель МИД.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил сообщения о том, что Меркель посетила Навального во время его пребывания в медучреждении.

При этом он подчеркнул, что речь идёт не о «тайной» встрече, как писал журнал Der Spiegel, а о частном визите.

В Кремле прокомментировали визит.

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