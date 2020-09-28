Берлин опроверг статус «тайной» встречи Меркель с Навальным
- Reuters
«Да, я могу (подтвердить факт встречи Меркель с Навальным. — RT)», — сказал он.
Зайберт подчеркнул, что речи о «тайном визите» канцлера в клинику не идёт, но кабмин в принципе не сообщает о частных встречах Меркель.
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Меркель «тайно посетила» Навального во время его пребывания в клинике «Шарите».
Позднее факт визита подтвердил Навальный, отметив, что встреча была, но не стоит называть её «секретной».