Берлин опроверг статус «тайной» встречи Меркель с Навальным

Речи о «тайной» встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с Алексеем Навальным, проходившим лечение в берлинской клинике «Шарите», не идёт, это был частный визит. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

«Да, я могу (подтвердить факт встречи Меркель с Навальным. — RT)», — сказал он.

Зайберт подчеркнул, что речи о «тайном визите» канцлера в клинику не идёт, но кабмин в принципе не сообщает о частных встречах Меркель.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Меркель «тайно посетила» Навального во время его пребывания в клинике «Шарите».

Позднее факт визита подтвердил Навальный, отметив, что встреча была, но не стоит называть её «секретной».