Берлин опроверг статус «тайной» встречи Меркель с Навальным

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Речи о «тайной» встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с Алексеем Навальным, проходившим лечение в берлинской клинике «Шарите», не идёт, это был частный визит. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Берлин опроверг статус «тайной» встречи Меркель с Навальным
  • Reuters

«Да, я могу (подтвердить факт встречи Меркель с Навальным. — RT)», — сказал он.

Зайберт подчеркнул, что речи о «тайном визите» канцлера в клинику не идёт, но кабмин в принципе не сообщает о частных встречах Меркель.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Меркель «тайно посетила» Навального во время его пребывания в клинике «Шарите».

Позднее факт визита подтвердил Навальный, отметив, что встреча была, но не стоит называть её «секретной».

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