В Кувейте назначили нового эмира
- Reuters
Как пишет ТАСС, согласно Конституции, наследник престола автоматически становится эмиром, однако принимает всю полноту власти после принесения клятвы перед парламентом.
His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad named Amir of Kuwait https://t.co/6TvT4iPY7i#KUNA#KUWAITpic.twitter.com/iivFWbNxeY— Kuwait News Agency - English Feed (@kuna_en) September 29, 2020
Ранее в возрасте 91 года умер эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, проходивший лечение в США. Он правил Кувейтом с января 2006 года.
Власти Иордании объявили о введении 40-дневного траура в связи с кончиной эмира Кувейта.