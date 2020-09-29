В Кувейте назначили нового эмира

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Новым эмиром Кувейта стал наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Такое решение принял Совет министров страны.
В Кувейте назначили нового эмира
  • Reuters

Как пишет ТАСС, согласно Конституции, наследник престола автоматически становится эмиром, однако принимает всю полноту власти после принесения клятвы перед парламентом.

Ранее в возрасте 91 года умер эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, проходивший лечение в США. Он правил Кувейтом с января 2006 года.

Власти Иордании объявили о введении 40-дневного траура в связи с кончиной эмира Кувейта.

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