В Кувейте назначили нового эмира

Новым эмиром Кувейта стал наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Такое решение принял Совет министров страны.

Как пишет ТАСС, согласно Конституции, наследник престола автоматически становится эмиром, однако принимает всю полноту власти после принесения клятвы перед парламентом.

Ранее в возрасте 91 года умер эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, проходивший лечение в США. Он правил Кувейтом с января 2006 года.

Власти Иордании объявили о введении 40-дневного траура в связи с кончиной эмира Кувейта.