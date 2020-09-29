Путин поздравил Берлускони с днём рождения
- РИА Новости
«Владимир Путин тепло поздравил с днём рождения бывшего председателя совета министров Итальянской Республики, лидера партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони», — говорится в сообщении.
Как отмечается, российский лидер пожелал ему скорейшего восстановления после перенесённой коронавирусной инфекции.
О том, что у Берлускони, которому исполнилось 84 года, подтвердился COVID-19, стало известно 2 сентября. Позднее его госпитализировали с ранними симптомами двусторонней пневмонии.