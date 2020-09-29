Путин поздравил Берлускони с днём рождения

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Президент России Владимир Путин поздравил по телефону бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с днём рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поздравил Берлускони с днём рождения
  • РИА Новости

«Владимир Путин тепло поздравил с днём рождения бывшего председателя совета министров Итальянской Республики, лидера партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони», — говорится в сообщении.

Как отмечается, российский лидер пожелал ему скорейшего восстановления после перенесённой коронавирусной инфекции.

О том, что у Берлускони, которому исполнилось 84 года, подтвердился COVID-19, стало известно 2 сентября. Позднее его госпитализировали с ранними симптомами двусторонней пневмонии. 

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