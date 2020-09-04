У Берлускони диагностирована ранняя стадия двусторонней пневмонии

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У заболевшего коронавирусом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностирована начальная стадия двусторонней пневмонии, передаёт телеканал RaiNews24.
У Берлускони диагностирована ранняя стадия двусторонней пневмонии
  • Reuters

Сообщается, что после появления ряда симптомов политика доставили в одну из больниц Милана для обследования, однако его состояние не вызывает беспокойства.

По данным СМИ, он без проблем дошёл из машины до дверей больницы.

Накануне Берлускони, обращаясь по телефону к своим сторонникам, рассказал, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли.

В среду, 2 сентября, о выявлении COVID-19 у Берлускони объявил его личный врач. Он отметил, что заболевание проходит без симптомов, политик находится на самоизоляции.

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