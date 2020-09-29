Лавров: Визит Путина в Корею будет обсуждён после нормализации ситуации с COVID-19

Южная Корея и Россия обсудят визит российского президента Владимира Путина в Республику Корея после нормализации ситуации с коронавирусом. заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«К обсуждению вопросов, связанных с возможным визитом президента Владимира Путина в Республику Корея, имеем в виду приступить по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации», — цитирует РИА Новости слова Лаврова в интервью агентству «Рёнхап».

Он отметил, что между Россией и Южной Кореей налажен диалог, который ведётся в том числе на высшем уровне.

Глава МИД России также подчеркнул, что визит в Россию южнокорейского президента Мун Чжэ Ина 21-23 июня 2018 года стал важным событием.

Ранее Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным пригласил Россию к сотрудничеству в рамках работы Международного института вакцин в Сеуле.