Южная Корея предложила России разрабатывать вакцины совместно
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«Президент Мун выразил надежду на плотное сотрудничество двух стран в деле разработки препаратов и вакцин и призвал российскую сторону присоединиться к Международному институту вакцин (IVI), штаб-квартира которого расположена в Сеуле», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.
Подчёркивается, что Путин высоко оценил успехи Республики Корея в противодействии коронавирусу.
По заявлению пресс-службы, президент Южной Кореи представил Путину кандидата на пост генерального секретаря Всемирной торговой организации Ю Мён Хи и попросил российскую сторону поддержать её.
Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Мун Чжэ Ина.
Как отмечалось, стороны обсудили кооперацию в борьбе с распространением коронавируса и разработке вакцины от COVID-19.