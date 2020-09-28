Южная Корея предложила России разрабатывать вакцины совместно

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пригласил Россию к сотрудничеству в рамках работы Международного института вакцин в Сеуле. Об этом сообщила пресс-служба администрации южнокорейского президента.

«Президент Мун выразил надежду на плотное сотрудничество двух стран в деле разработки препаратов и вакцин и призвал российскую сторону присоединиться к Международному институту вакцин (IVI), штаб-квартира которого расположена в Сеуле», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Подчёркивается, что Путин высоко оценил успехи Республики Корея в противодействии коронавирусу.

По заявлению пресс-службы, президент Южной Кореи представил Путину кандидата на пост генерального секретаря Всемирной торговой организации Ю Мён Хи и попросил российскую сторону поддержать её.

Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Мун Чжэ Ина.

Как отмечалось, стороны обсудили кооперацию в борьбе с распространением коронавируса и разработке вакцины от COVID-19.