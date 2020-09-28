ЦПВС заявил о подготовке боевиками в Сирии провокации
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«В российский Центр примирения враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками незаконных вооружённых формирований очередной попытке организовать провокации с использованием отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — цитирует его РИА Новости.
По данным центра, боевики планируют инсценировать обстрелы в населённых пунктах Бейтарун провинции Алеппо и Бдама провинции Идлиб с целью обвинения сирийской армии в применении химоружия против мирного населения.
Ранее в ЦПВС сообщили, что террористы доставили отравляющие вещества в район населённого пункта Кансафра провинции Идлиб.