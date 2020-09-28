ЦПВС заявил о подготовке боевиками в Сирии провокации

Сирийские боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в идлибской зоне деэскалации. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон контр-адмирал Александр Гринкевич.

«В российский Центр примирения враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками незаконных вооружённых формирований очередной попытке организовать провокации с использованием отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — цитирует его РИА Новости.

По данным центра, боевики планируют инсценировать обстрелы в населённых пунктах Бейтарун провинции Алеппо и Бдама провинции Идлиб с целью обвинения сирийской армии в применении химоружия против мирного населения.

Ранее в ЦПВС сообщили, что террористы доставили отравляющие вещества в район населённого пункта Кансафра провинции Идлиб.