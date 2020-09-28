Макрон выступил за стратегический диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости поддержания стратегического диалога с Россией. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с литовским лидером Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

По словам Макрона, он объяснил литовскому коллеге «смысл инициативы Франции по развитию диалога с Россией».

Он рассказал, что одним из элементов такой инициативы является создание «прозрачного стратегического диалога — без наивности, без уступок — с Россией, которая является соседней державой».

Макрон добавил, что Париж ведёт подобный диалог «в атмосфере уважения интересов партнёров и в полной прозрачности».

«Чтобы строить XXI век, необходимо придать более спокойный характер большинству вопросов, связанных с нашим соседством», — цитирует его ТАСС.

Также Макрон рассказал о своей позиции по ситуации в Белоруссии.