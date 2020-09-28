Макрон выступил за стратегический диалог с Россией
- Reuters
По словам Макрона, он объяснил литовскому коллеге «смысл инициативы Франции по развитию диалога с Россией».
Он рассказал, что одним из элементов такой инициативы является создание «прозрачного стратегического диалога — без наивности, без уступок — с Россией, которая является соседней державой».
Макрон добавил, что Париж ведёт подобный диалог «в атмосфере уважения интересов партнёров и в полной прозрачности».
«Чтобы строить XXI век, необходимо придать более спокойный характер большинству вопросов, связанных с нашим соседством», — цитирует его ТАСС.
Также Макрон рассказал о своей позиции по ситуации в Белоруссии.