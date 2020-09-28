Макрон рассказал о своей позиции по ситуации в Белоруссии

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за скорейшее принятие санкций в отношении Белоруссии, но при этом считает необходимым подключить ОБСЕ к урегулированию ситуации в республике.
Макрон рассказал о своей позиции по ситуации в Белоруссии
  • Reuters

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

«Я бы хотел, чтобы мы как можно быстрее могли принять необходимые санкции, но также возобновить посредничество», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что во Франции предложили, чтобы посредничество по ситуации в Белоруссии осуществляла ОБСЕ.

Макрон также заявил, что Париж будет «способствовать тому, чтобы это посредничество могло развиваться».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на призыв Макрона отказаться от поста президента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить