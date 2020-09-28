Макрон рассказал о своей позиции по ситуации в Белоруссии
- Reuters
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
«Я бы хотел, чтобы мы как можно быстрее могли принять необходимые санкции, но также возобновить посредничество», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что во Франции предложили, чтобы посредничество по ситуации в Белоруссии осуществляла ОБСЕ.
Макрон также заявил, что Париж будет «способствовать тому, чтобы это посредничество могло развиваться».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на призыв Макрона отказаться от поста президента.