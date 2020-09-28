Макрон рассказал о своей позиции по ситуации в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за скорейшее принятие санкций в отношении Белоруссии, но при этом считает необходимым подключить ОБСЕ к урегулированию ситуации в республике.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

«Я бы хотел, чтобы мы как можно быстрее могли принять необходимые санкции, но также возобновить посредничество», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что во Франции предложили, чтобы посредничество по ситуации в Белоруссии осуществляла ОБСЕ.

Макрон также заявил, что Париж будет «способствовать тому, чтобы это посредничество могло развиваться».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на призыв Макрона отказаться от поста президента.