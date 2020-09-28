Лавров осудил усиление эмбарго против Кубы со стороны США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона решительно осуждает усиление эмбарго в отношении Кубы со стороны США.
Лавров осудил усиление эмбарго против Кубы со стороны США
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем эту бесчеловечную, нелегитимную политику Вашингтона», — заявил министр.

Он отметил, что санкционные меры давления ограничивают естественные, неотъемлемые права не только граждан Кубы, но и граждан США. 

По его словам, эти меры являются абсолютно незаконными и грубо нарушают основополагающие принципы Устава ООН.

Лавров добавил, что США в очередной раз демонстрируют убеждённость в собственной «исключительности» и «мнимой вседозволенности» и продолжают ужесточать торгово-экономическую и финансовую блокаду Кубы, несмотря на то что подобные действия были категорически осуждены мировым сообществом.

Ранее сообщалось, что США ограничат импорт алкоголя и табака с Кубы.

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