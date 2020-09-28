Лавров осудил усиление эмбарго против Кубы со стороны США
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Решительно осуждаем эту бесчеловечную, нелегитимную политику Вашингтона», — заявил министр.
Он отметил, что санкционные меры давления ограничивают естественные, неотъемлемые права не только граждан Кубы, но и граждан США.
По его словам, эти меры являются абсолютно незаконными и грубо нарушают основополагающие принципы Устава ООН.
Лавров добавил, что США в очередной раз демонстрируют убеждённость в собственной «исключительности» и «мнимой вседозволенности» и продолжают ужесточать торгово-экономическую и финансовую блокаду Кубы, несмотря на то что подобные действия были категорически осуждены мировым сообществом.
Ранее сообщалось, что США ограничат импорт алкоголя и табака с Кубы.