Саммит G20 пройдёт в виртуальном формате

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Саммит группы двадцати (G20) пройдёт с 21 по 22 ноября в онлайн-формате, говорится в заявлении стран «двадцатки».
Саммит G20 пройдёт в виртуальном формате
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Саммит G20 2020 года пройдёт в виртуальном формате 21–22 ноября», — указано в тексте.

Отмечается, что предстоящее мероприятие будет сосредоточено на защите жизни людей и восстановлении экономического роста.

Будут рассмотрены уязвимые места, которые были вскрыты пандемией коронавируса.

10 сентября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, во время которых обсудили работу G20.

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