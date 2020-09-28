Саммит G20 пройдёт в виртуальном формате

Саммит группы двадцати (G20) пройдёт с 21 по 22 ноября в онлайн-формате, говорится в заявлении стран «двадцатки».

«Саммит G20 2020 года пройдёт в виртуальном формате 21–22 ноября», — указано в тексте.

Отмечается, что предстоящее мероприятие будет сосредоточено на защите жизни людей и восстановлении экономического роста.

Будут рассмотрены уязвимые места, которые были вскрыты пандемией коронавируса.

10 сентября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, во время которых обсудили работу G20.