Саммит G20 пройдёт в виртуальном формате
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«Саммит G20 2020 года пройдёт в виртуальном формате 21–22 ноября», — указано в тексте.
Отмечается, что предстоящее мероприятие будет сосредоточено на защите жизни людей и восстановлении экономического роста.
Будут рассмотрены уязвимые места, которые были вскрыты пандемией коронавируса.
10 сентября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, во время которых обсудили работу G20.