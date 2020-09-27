В Индии коронавирус выявлен почти у 6 млн человек
- Reuters
Об этом сообщает ANI со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.
Лечение в настоящее время проходят более 956 тыс. человек. Число умерших превысило 94 тыс. Выздоровели после коронавируса более 4,94 млн человек.
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19. Больше всего инфицированных в США, где коронавирус выявлен у 7 млн человек.
Ранее сообщалось, что Мексика, Бразилия и Индия заказали суммарно около 200 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V».