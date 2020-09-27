В Индии коронавирус выявлен почти у 6 млн человек

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Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки на 88,6 тыс. и достигло 5,99 млн.
В Индии коронавирус выявлен почти у 6 млн человек
  • Reuters

Об этом сообщает ANI со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.

Лечение в настоящее время проходят более 956 тыс. человек. Число умерших превысило 94 тыс. Выздоровели после коронавируса более 4,94 млн человек.

Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19. Больше всего инфицированных в США, где коронавирус выявлен у 7 млн человек.

Ранее сообщалось, что Мексика, Бразилия и Индия заказали суммарно около 200 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

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