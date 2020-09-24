Мексика, Бразилия и Индия заказали 200 млн доз вакцины «Спутник V»

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Мексика, Бразилия и Индия заказали суммарно около 200 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», ожидаются заказы и от других стран. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Мексика, Бразилия и Индия заказали 200 млн доз вакцины «Спутник V»
  • © РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ

«Что касается стран, которые у нас закупили, вошли в наше соглашение по покупке вакцины, то это Мексика, Бразилия, Индия. Совместно они заказали около 200 млн доз. И есть ещё семь других стран, которые мы объявим в ближайшее время. Это большие страны», — цитирует Интерфакс Дмитриева.

Он уточнил, что речь идёт о странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций проведёт клинические исследования вакцины от COVID-19 в Индии.

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