Комитет сената США утвердил дату начала слушаний по кандидатуре Барретт

Слушания по рассмотрению кандидатуры Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда начнутся 12 октября и продлятся до четырёх дней. Эту информацию подтвердил глава юридического комитета сената США Линдси Грэм.

«Глава юридического комитета сената Линдси Грэм сегодня вечером объявил, что слушание по рассмотрению назначения судью Эми Кони Барретт на роль члена Верховного суда Соединенных Штатов начнется 12 октября 2020 года. Слушание продлится от трех до четырех дней», —говорится в заявлении на сайте ведомства.

Грэм пообещал обеспечить честные слушания и отнестись к кандидату с уважением.

Ожидается, что в понедельник, 12 октября, члены юридического комитета и сама кандидат выступят со вступительными заявлениями.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Барретт на пост судьи Верховного суда.