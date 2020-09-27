Трамп выдвинул кандидатуру Эми Барретт на пост судьи Верховного суда

Президент США Дональд Трамп, выступая у Белого дома, заявил о выдвижении кандидатуры судьи Апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Баррет на место Рут Гинзбург в Верховном суде.

«Сегодня я имею честь выдвинуть одну из самых замечательных и одарённых мыслителей в юридической сфере в Верховный суд… — судью Эми Кони Баррет», — цитирует РИА Новости Трампа.

Уточняется, что Баррет покинула Белый дом вместе с Трампом.

В случае назначения она станет самым молодым судьёй в Верховном суде США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что уже определился с кандидатурой на пост судьи в Верховном суде США.

Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург умерла в возрасте 87 лет.