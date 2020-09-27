Трамп выдвинул кандидатуру Эми Барретт на пост судьи Верховного суда
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«Сегодня я имею честь выдвинуть одну из самых замечательных и одарённых мыслителей в юридической сфере в Верховный суд… — судью Эми Кони Баррет», — цитирует РИА Новости Трампа.
Уточняется, что Баррет покинула Белый дом вместе с Трампом.
В случае назначения она станет самым молодым судьёй в Верховном суде США.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что уже определился с кандидатурой на пост судьи в Верховном суде США.
Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург умерла в возрасте 87 лет.